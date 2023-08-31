第31屆U18世界盃青棒錦標賽31日開打，本屆賽事在投手用球數限制上與過往有所不同，在休息天數上有更詳細的劃分，教練團必須要掌握好用球數才不會影響到投手調度。

上屆U18針對投手用球數限制為單場投1至49球隔天不用休息，50至104球休1天，105球以上休4天。本屆則改成單場40球內隔天不用休息，41至55球休1天，56至75球休2天，76至90球休3天，91至105球休4天，且不能連續4天出賽。

中華隊總教練吳柏宏表示，這次領隊會議重點主要是用球數限制跟過往不同，因此教練團必須要仔細掌控每位登板的投手用球數，「這樣的限制應該不至於會影響到角色分配，希望先發投手能吃下更多局數。」

另外，對於提前結束比賽為5局兩隊分差為10分，冠軍戰沒有提前結束；電視輔助判決挑戰規則則與往年相同，正規7局各隊最多有2次挑戰，但必須第1次挑戰成功才有下次機會，延長賽突破僵局時也還會有1次挑戰機會。