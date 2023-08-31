基隆市中正路與豐稔街口的左轉標線，讓檢舉達人在當地大量檢舉，基隆市政府30日將其塗銷，近日將改為直行標線。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆市中正路與豐稔街口的左轉標線，讓檢舉達人在當地大量檢舉，基隆市政府30日將其塗銷，近日將改為直行標線。（讀者提供／張志康基隆傳真）

基隆市中正路與豐稔街口自今年5月道路重鋪後，路面上就多了左轉指向線，但孰知惹來檢舉達人在當地照三餐檢舉車輛未打左轉方向燈，造成當地居民的困擾。議員接獲陳情後向市府反映，基隆市政府30日緊急將當地的左轉指向塗銷。

當地民眾表示，這處路口雖然是向左彎的道路，但因為其實應該是依路形直行，因此原先沒有指向標線，且因豐稔街是單行道，本來就不能右轉。不過今年5月道路重鋪後，該處路口就多出了左轉指向標線。

如果單純只是多了左轉指向標線，其實對當地民眾也沒有什麼影響，但問題在於依照現行《道路交通管理處罰條例》規定，車輛行經這個路口時，就「必須」打左轉方向燈，否則就有可能收到紅單。這也吸引了檢舉達人介入，自今年5月起，許多附近的民眾就接到紅單，有些人甚至一口氣收到多張罰單，搞得當地民眾怨聲載道。

基隆市議員張顥瀚接獲民眾的陳情，邀集相關單位進行現勘，他說，指向標線的想法立意良好，主要是避免車輛右轉逆向進入豐稔街。他建議市府交通處及警方，能夠依交通專業，研議相關配套措施及標誌標線改善，以符合道路現況條件及交通實務需求。

對於當地民眾質疑是警方在當地開罰單，基隆市警局交通隊副隊長吳誌權表示，近來接獲民眾檢舉多起車輛行經這個路口時「左轉未打方向燈」，交通隊會尊重交通主管機關，會再研議改善。

基隆市交通處長王圳宏表示，經現勘後，發現當地其實是「曲線型的直行道」，為此，基隆市政府已於30日塗銷了原有的左轉指向標線，將於近日在原處加畫直行標線，讓標示變得更明確。