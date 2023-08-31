現場共有14人在場，警方展現強勢作為，全數帶回派出所調查。（圖／警方提供）

高雄1名22歲洪姓男子今日凌晨2時許，在旗津海水浴場涼亭遭人圍毆，警方獲報到場，現場有14名男女，洪男遭4人毆打，警方釐清狀況後，將洪男送醫並將動手的4人依刑法妨害秩序罪嫌偵辦。

警方表示，今日凌晨接獲民眾報案，在旗津海水浴場涼亭有多名民眾聚集，員警獲報後立即趕赴現場查處，初步了解，被害人已有女友，卻又與其他女子曖昧，雙方相約釐清並確認感情狀況，過程中，吳男等人徒手毆打、推擠被害人，導致臉頰紅腫，送醫診治後無大礙。

警方調查，現場共有14人在場，警方展現強勢作為，全數帶回派出所調查。初步了解，洪男（22歲）疑似欺騙女子感情，引發吳男等不滿，遂相約釐清說明。期間吳男（34歲）不滿，徒手毆打洪男致臉部紅腫，另蘇男（21歲）、張男（30歲）、祝男（25歲）等3人包圍、推擠洪男，其餘眾人則在旁觀看亦不敢上前制止，全案訊後將吳嫌等4人依違反刑法妨害秩序罪究辦。

鼓山分局呼籲，感情糾紛應循正當管道申請調解或訴諸法律，本分局再次強調，絕不容許有動用私刑之情形發生，針對轄區治安及暴力將積極查處，若有暴力事件必將嚴加查辦。