「永華6號」引水船2020年3月晚間，引導5000噸香港籍「騏龍號」貨輪進入台北港時，因人為疏失撞上永華6號，導致永船翻覆，58歲船長楊明順、28歲船員李易軒落海身亡，士林地院31日，宣判引水人陳雲龍依過失致死罪，處6個月有期徒刑，同案有過失的騏龍號船長、三副等3人因為大陸籍，未到案發布通緝中。

判決指出，2020年3月9日晚8時，騏龍號從台中港駛往台北港，陳雲龍搭乘永華6號引水船前往接引，陳登上騏龍號後，包括船長黃貞銀、負責航速的三副江周林、掌舵的林錦浩（均為大陸籍）一時疏失，騏船撞上引水船，導致船身破洞翻覆，造成2死不幸意外。

士院審酌，黃等3人未保正確瞭望、注意船隻進出動線，在貨輪要撞上永船時，都沒有減速應變，陳雲龍也未要求修正操作，致使2船相撞，楊、李2人喪生，3人依過失致死罪、陳另依引水法業務過失致死罪量刑。

黃貞銀當年訊後已離境，三副江周林、舵手林錦浩則是交保境管，但後來均未現身開庭，士院已發布3人通緝中。

判決指出，被告陳雲龍身為台北港引水人，依法應確保船隻安全進港停泊，案發時未依規定與船長交換永華6號相關訊息，對於騏龍號之航速、船長下達左偏之指令，也未有任何制止或修正建議，導致事故發生，2人溺水死亡，被害屬家身心遭受莫大痛苦。

陳為碩士畢業，曾在大學兼任助理教授，月薪約60萬元，但迄今仍未與被害人2家屬達成和解，或取得對方諒解，判處6個月有期徒刑，得易科罰金以示懲儆。