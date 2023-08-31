日本東京百貨公司的員工本週四（31）罕見宣布罷工，這是因為與管理高層關之間，有關於公司計劃出售給外資的事情談不攏，這也是日本百貨業者61年來首次發生罷工事件。抗議員工的訴求是能夠是否能夠繼續工作的保證。

Flagship Sogo & Seibu dept. store in Tokyo closes due to labor strikehttps://t.co/dqqf5QWP2Y#Japan #strike #KyodoNewsPlus — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) August 31, 2023

據《路透社》31日報導，位於熙來攘往的池袋區的西武百貨旗艦店約900名員工正在抗議這項出售計劃，欲將日本零售巨擘7&I控股（Seven & I Holdings Co., Ltd.）和子公司崇光百貨（Sogo & Seibu Co., Ltd.）西武百貨出售給美國投資基金峰堡投資集團（Fortress Investment Group）。

抗議員工的訴求是希望能夠繼續工作，他們對於出售計畫中將由日本家電量販龍頭業者淀橋控股公司（Yodobashi Holdings）來接管該百貨公司約一半這件事情表示不滿。抗議人士，包括池袋區的官員，都認為這樣的變動將會導致百貨公司內許多獨立精品專櫃被更換掉，進而貶低西武百貨的形象。

7&I控股表示，交易將於本週五（1）結束，並表示，雖然當時峰堡方面有意以2500億日圓收購崇光西武，但最後的收購額似乎較原先減少約300億日圓，降到約2200億日圓（約新台幣479億元）之所以降價是因為要求堡壘投資集團「盡可能考慮讓崇光百貨的業務和就業崗位疑延續下去。」