歐陽娜娜日前剛結束巡迴音樂會。（海蝶音樂提供）

歐陽娜娜剛結束「The Star 初星」巡迴音樂會，近日重拾學生身分，繼續於伯克利音樂學院深造，她在社群分享抵達當地的照片報平安，向粉絲道謝：「在這個夏天與《The Star 初星》這趟巡演，我們一起在初星裡尋找音樂初心，是一段很值得記住的時光，謝謝大家與我一起走這回初心之旅。」

歐陽娜娜《The Star 初星》巡演好評不斷，古典底子深厚的她，以大提琴彈奏開場，在聚光燈下恣意綻放著才氣與青春，用樂音娓娓訴說著故事，全場粉絲沉醉在她悠揚的琴聲中。唱到她寫給天上外婆的歌曲〈不知道〉時，想起昔日外婆關心的點點滴滴，歐陽娜娜忍不住哽咽，令全場動容，台下粉絲不時高喊「別哭，外婆正在天上看著妳」，氣氛溫馨。

歐陽娜娜也安排了與粉絲互動環節，她事前準備「星星」許願瓶，請粉絲寫下心願投入，並在舞台上抽出幸運粉絲的「星星貼紙」暖心回覆，知道在場很多歌迷都是高中生，她真誠祝福大家考上理想的大學，勇敢追夢、築夢踏實。對於第一次嘗試live house形式演出，她感動說：「live和live，是同一個詞，我想和你們在一起，擁有一個屬於我們永恆的時刻。」再次感謝大家「為我的回憶罐裡裝進更多美好的星星，更謝謝你們像滿天的星星一樣，給我源源不斷的溫暖與能量」。