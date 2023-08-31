財政部進一步說明，各地區國稅局持續檢視申報資料(如稅務識別碼、出生日期、地址等資訊異常)，必要時輔導金融機構釐正；今年下半年將以風險為基礎，對所轄金融機構進行書面或實地檢查，確認金融機構遵循CRS相關規定情形。今年9月我國將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換。

財政部強調，國際間交換之CRS資訊無法直接用於課稅，係供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得之納稅義務人依法誠實申報納稅。