財政部進一步說明，各地區國稅局持續檢視申報資料(如稅務識別碼、出生日期、地址等資訊異常)，必要時輔導金融機構釐正；今年下半年將以風險為基礎，對所轄金融機構進行書面或實地檢查，確認金融機構遵循CRS相關規定情形。今年9月我國將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換。
財政部強調，國際間交換之CRS資訊無法直接用於課稅，係供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得之納稅義務人依法誠實申報納稅。
111年度稅務用途金融帳戶資訊(CRS)網路申報於今(112)年6月30日順利完成，依據財政部財政資訊中心統計，申報之金融機構計1814家，申報屬澳洲、日本或英國稅務居住者持有或控制之金融帳戶資料計16萬5961筆，帳戶餘額(存量)為1兆7858億元，收入金額(流量)達758億元。財政部說明，帳戶筆數較上(110)年度成長14.31%，顯示我國與澳洲、日本及英國經貿投資關係往來密切，雙方進行稅務資訊交換合作具實質意義，有助增進稅務資訊透明。
財政部進一步說明，各地區國稅局持續檢視申報資料(如稅務識別碼、出生日期、地址等資訊異常)，必要時輔導金融機構釐正；今年下半年將以風險為基礎，對所轄金融機構進行書面或實地檢查，確認金融機構遵循CRS相關規定情形。今年9月我國將與澳洲、日本及英國進行CRS資訊自動交換。
財政部強調，國際間交換之CRS資訊無法直接用於課稅，係供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考，呼籲持有海外金融資產及相關所得之納稅義務人依法誠實申報納稅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。