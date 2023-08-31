太平洋島國斐濟政府今天發布聲明表示，將與法國簽訂國防協定，這份協定涵蓋聯合國防科技研究、培訓、後勤支持以及緊急和人道主義援助。

路透社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月出訪有海外領土的太平洋群島，譴責強權在此處的掠奪行為。中國正在太平洋群島擴大貿易與安全關係。

馬克宏的幕僚表示，法國可以成為「替代選擇」，協助島國實現夥伴關係多元化，不至於仰賴單一國家。

斐濟總理辦公室今天發布聲明表示，內閣討論斐濟和法國的防務合作後，批准駐軍地位協定（Status of Forces agreement）。

聲明指出，這份協定為斐濟軍隊和法國軍隊的軍事交流和專業知識共享提供了合作與援助的框架。

雙方將簽署聯合文件。法國駐斐濟大使館尚未回覆記者詢問。

2016年總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）主政時期，斐濟開始與法國協商駐軍地位協定。但在2018年左右，中國成為軍用車輛、船隻和其他國防裝備的主要捐助國。

去年當選的拉布卡（Sitiveni Rabuka）政府開始把注意力轉向美國和澳洲。