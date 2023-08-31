台灣吠陀占星權威李靜唯分析9月運勢，提醒國際間政治領域與外交衝突局勢可能會更加緊張，其中包括台灣四腳督的選情，容易令選民霧裡看花，要特別留意政治風向，並積極回應民眾期待。另外要特別注意極端天候造成的洪水暴雨、土石流和野火肆虐，可能再度重創民生經濟。

李靜唯指出，9／4金星在巨蟹座恢復順行，人們會更加重視家庭和情感方面的問題，對於政府來說，這將會是重要信號，因為社會中情感的波動和人民的情緒狀態都是政治風向的一部分，政府需要敏銳地感知和回應這些情感挑戰，以便更好地理解人民的需求，進而推動更真實、親民的政策；另外，股市金融和不動產方面也可能傳出短暫的好消息或新政策。

李靜唯表示，9／5木星開始在牡羊座逆行，由於木星是吠陀占星最大吉星，象徵幸運和財富，逆行時可能會觸發人們對未來規劃的重新審視，國際間的交流合作、貿易協議等計劃，都可能被迫停滯或調整。再者，木星受到羅喉影響，逆行時也會導致地緣政治衝突無法解決與金融市場的波動，同時所有跟宗教或身心靈有關的領域也會亂象叢生。

隨著9／16水星於獅子座開始順行，李靜唯直言，各國政府將會更加積極宣傳自己的政策立場以加強國家的影響力，但值得注意的是，逆行土星與水星形成對沖，同時也可能導致國際間政治領域與外交衝突局勢更加緊張，包括台灣四腳督的選情，在野黨參選人各自為王的情況下，也會令選民如霧裡看花，一團混亂。

禍不單行的是，9／18太陽進入處女座與火星合相，各國政府勞資之間可能會出現激烈的動盪和衝突，尤其在某些極權或產業結構不穩定的國家，不僅失業率居高不下，甚至可能面臨軍隊或人民的叛變抗議，尤其要注意政治軍事領袖的意外災難及服務業醫療業受到重創。

天災部份，李靜唯則提醒，9月上旬依舊要特別防範極端天候造成的洪水暴雨、土石流和野火肆虐，也要留意大停電、乾旱影響民生需求及交通運輸災難；9月下旬要提防太陽火星合相造成「火氣沖天」，除了森林野火及大型機構廠房要小心火燭之外，俄烏戰爭依舊如火如荼，導致生靈塗炭，某些國家三陽疫情也可能再創高峰，造成醫療資源嚴重匱乏，使得人民對國家的不滿及怨念達到最高點。