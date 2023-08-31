8月16日新港發生規模4地震後，中正大學團隊已迅速在周圍密集布站監測地震資料。（截取自中正大學提供的影音檔∕呂妍庭嘉義傳真）

中正大學團隊已迅速在震央周圍密集布站監測地震資料。（中正大學提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣2分鐘連三震，且8月16日至今已發生多起有感地震，有民眾擔心是大地震前兆，懷疑是梅山斷層引起，甚至推測今天的地震是前幾次的餘震，中正大學地球與環境科學系專任教授温怡瑛認為，民雄芮氏規模4.5地震比前幾次還大，不太可能是餘震，至於今天地震滑移型態與梅山斷層類似，但從監測位置初步推測，應是梅山斷層延伸結構，也可能是其他不知名斷層引起。

8月16日新港芮氏規模4.0地震，8月26日芮氏規模3.8地震，今天中午12點時49分，先在民雄發生芮氏規模4.5地震，2分鐘內，新港又發規模3.7和3.4的地震，中正地球與環境科學系教授王維豪表示，根據最近幾次，包含今天規模4.5地震，初步判斷地震活動分布方向較屬東西向，不過尚需蒐集更多資料判讀，而今天地震當下，中正團隊已整隊前往震央區加強布站。

外界有人解讀這幾次地震是梅山斷層引起，温怡瑛認為，這幾次的地震震央與梅山斷層有些距離，應是梅山斷層延伸出來的相關構造，可能是不知名地層結構引起，畢竟嘉義地區底下有不少斷層帶，至於今天最大震度達到4.5，比8月16日4級還大，温怡瑛不認為今天的地震是餘震。

温怡瑛說，台灣本來就是板塊運動比較劇烈的地方，如果不是非常大的地震，能量釋放出來比較好，至於這幾次地震有無聯連性？需要進一步分析。

王維豪，8月16日新港發生規模4地震後，團隊已迅速在周圍密集布站監測地震資料，後續發生規模3地震時，盡管因發生前1天已撤掉部分監測站，但鄰近站點仍持續監測中。