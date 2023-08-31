國民黨總統參選人侯友宜近日拋出80歲以上長者免經巴氏量表，並進一步提出70至79歲第二期癌症以上可以聘僱看護移工，引發各界熱議，行政院院長陳建仁今天也指示衛福部及勞動部研議，目前初步規劃長照服務一段時間以上、經專科醫評估特定病症有照護需求等並放寬免經評估的身心障礙類別調整，以達到擴大照顧、簡政便民的目標，並將盡快公布。

現行要聘僱家庭移工條件包括「被看護者年齡未滿80歲，有全日照護需要」、「被看護者年齡滿80歲以上未滿85歲，有嚴重依賴照護需要或全日照顧需要」及「被看護者年齡滿85歲以上，有輕度以上依賴照護需要」或有植物人等12項特定身心障礙等可以聘僱移工。

據悉，行政院今天邀集勞動部及衛福部就該議題溝通，勞動部官員表示，目前除了先前的簡化申請流程如75歲以上續聘免經評估、巴氏量表有效期限延長外，為了達到簡政便民的目標，目前評估再擴大納入長照服務滿一段時間以上、經專科醫師評估如失智症等特定病症可申請移工。

勞動部官員說，至於12項免經評估的身心障礙類別，目前也評估再擴大納入更多適用類別。