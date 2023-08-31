高雄市岡山區有一家資本額才50萬元的蛋行——超思公司，竟獲得農業部上億元補助款。記者走訪現場，發現其大門緊閉。這公司的地址是一處民宅，門口沒有招牌。一名女鄰居說，她有去買過蛋，生意不錯，之前蛋荒時賺飽飽。
這家超思公司的登記地址是岡山區岡榮路某巷弄內，但門口沒有招牌。一名阿伯說，他居住當地多年，卻是透過媒體才知道這家公司，沒有看過有蛋車出入補充雞蛋，懷疑內情不單純。也有鄰居指出，有這家店嗎？從未聽聞。
鄰近的高雄市議員陸淑美服務處也表示，不知道有這家蛋行。
高雄市岡山區有一家資本額才50萬元的蛋行——超思公司，竟獲得農業部上億元補助款。記者走訪現場，發現其大門緊閉。這公司的地址是一處民宅，門口沒有招牌。一名女鄰居說，她有去買過蛋，生意不錯，之前蛋荒時賺飽飽。
這家超思公司的登記地址是岡山區岡榮路某巷弄內，但門口沒有招牌。一名阿伯說，他居住當地多年，卻是透過媒體才知道這家公司，沒有看過有蛋車出入補充雞蛋，懷疑內情不單純。也有鄰居指出，有這家店嗎？從未聽聞。
鄰近的高雄市議員陸淑美服務處也表示，不知道有這家蛋行。
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