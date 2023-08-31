隨著飲食習慣的改變，脂肪肝在台灣越來越常見，雖然初期沒有明顯症狀，但若是置之不理，後續可能升級成肝炎甚至肝癌，不可不慎；新北市聯合醫院消化內科醫師盧俊仲直言，脂肪肝往往伴隨肥胖的發生，若想有效改善，最直接的方式就是減肥，只要至少減去體重的4％就能獲得改善。

盧俊仲指出，脂肪肝目前在台灣相當常見，可堪稱為國民病，大概每3人就有1位罹患脂肪肝，形成原因主要是不良的飲食習慣導致，像是過度攝取高脂肪、高糖以及高熱量食物，且缺乏運動，當體重過重、過胖時，脂肪會堆積在肝臟，引發脂肪變性後就會變成脂肪肝。

他說，雖然脂肪肝的患者越來越普遍，但並非每人都會變成肝炎，其中超過45歲、BMI超過30以及本身又有罹患糖尿病者都是高風險族群，升級成肝炎、肝纖維化的風險大增，另外女性由於超過45歲後會減少分泌雌激素，造成代謝效果降低、容易發福，進而增加罹患脂肪肝的機率。

針對症狀，盧俊仲解釋大部分罹患脂肪肝的患者沒有明顯的症狀，不過若是後來變成肝炎，就會出現食慾不振、疲勞、肚子脹，有些患者甚至會肚子痛。

盧俊仲表示，通常只要發現自己發福、肚子變大，都可能會罹患脂肪肝，但想明確診斷需就醫做腹部超音波，可以明顯的判斷是否罹患，不過直接的改善方法還是減重，只要至少減去體重的4％就可以獲得改善，避免攝入高脂肪、高糖類的食物，每周多做運動，另外少喝酒也可以獲得改善。

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