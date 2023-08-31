品牌廠宏碁（2353）在2023年紅點品牌與傳達設計（Red Dot Brand & Communication Design Awards）評選中，一舉拿下12個獎項，含括了從廣告（Advertising）、電影和動畫（Film & Animation）、包裝設計（Packaging Design）、網站（Website）到數位化解決方案（Digital solutions）等多個設計類別獎項。其中，結合創新促銷活動、企業社會責任合作夥伴關係及娛樂元素的「Acer Day：#MakeYourGreenMark」創新永續活動，亦受肯定。

其它如Predator Orion X電競桌機、Acer Chromebook Vero 514、TravelMate P6 14商務筆電，和Swift OLED筆電的創意影片，皆獲得今年度的電影和動畫類別的獎項，另「#SayangBumi」網路影片，和宏碁最新的企業短片「A Journey to a Better Tomorrow」，亦同步榮獲電影設計獎。

在產品包裝設計方面，宏碁環保滑鼠和Predator電競耳機，以美觀和環保的設計理念獲得肯定。另互動式的Predator Hideout網站，更因獨特且引人入勝的概念，深受紅點網頁設計類別評審團的青睞。

此外，Acer Earth Mission應用程式和ebiiGO配套應用程式則以直覺性的操作和推廣永續生活的理念分別在數位化解決方案和介面設計類別中獲獎。

具國際指標性地位的「紅點設計獎：品牌與傳達設計」獎，自1993年開辦以來已跨向第31個年度，其鼓勵設計師和企業向國際評審團提交專案作品，並藉由頒發獎項表揚參賽的創意活動及作品，讓相關品牌和專案能在國際設計界獲得知名度和可信度。