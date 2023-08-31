2021年間台中市發生一起震驚社會的逆倫弒親案，當時33歲江姓留美女碩士因擔任國小校警父親不供應她留學費用，與34歲張姓男友共同殺父後棄屍於山區；台中地檢署依家暴殺人、殺人及遺棄屍體等罪將江女及張男起訴，一審以2人「可社會化」均依殺人罪判無期徒刑；民事則判2人應賠692萬元，可上訴。

檢警調查指出，江女與張男為男女朋友，2人於2014年間赴美留學，江父同意協助申請貸款及資助金錢，但2016年時未再持續提供資助，2人在美國的生活及學費發生困難，於2020年11月返台後，經常回家找父母理論，被父母拒於門外並報警處理，因此心生怨恨。

江女與張男於2022年底先購買鐵鎚、束帶等犯案工具，於12月26日深夜到江父擔任警衛的國小，討錢不成，雙方爆發口角衝突，江女抓住父親手臂，由張男持預藏的鐵槌重擊江父左側頭部，江父倒地疼痛仍發出聲音，張男再以鐵槌重力敲擊，致江父當場死亡。

江女與張男行凶後，返回江父住處查看，再重返國小現場清理血跡，由張男騎機車將江父屍體載往太平區產業道路山溝棄屍，並以防塵布鋪蓋。因江父當天下班失聯，經家屬向警方報案協尋，案發2天後警方動員搜山才尋獲江父遺體，檢警拘提2人到案並查扣犯案工具。

檢警相驗，江父因左側頭部、頸部遭鈍器攻擊，被打到瘀腫變形，左顳部等部位有多處鈍器挫裂傷出血，合併顏面骨顱骨開放性骨折，造成顱骨及頸椎骨折、顱腦損傷出血，導致創傷性中樞神經休克為致命傷。

一審法官考量2人無前科、智識程度等，且表達後悔之意，經過送鑑定後，認定2人並非完全沒有社會化的可能，仍有一定程度可回歸社會的可能性，承審法官因此審酌後決定將2人判處無期徒刑、褫奪公權終身。

江女母親及胞弟、胞妹均向江及張男提刑事附帶民事損害賠償，計1342萬元；江及張男對其中的喪葬費42萬元表示沒意見，認為其餘求償撫慰金太高，經法官審酌後判江女、張男應付江母、胞弟、胞妹共692萬元。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。