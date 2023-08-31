112學年度昨天開學，由於今年恢復教師甄試，各縣市大開缺，許多熬了多年的代理教師終於上岸，卻也造成「代理教師荒」，不過桃園市因學生數、班級數相對穩定，加上推出「全聘期」政策，影響較小，國、高中僅有5名代理教師待聘，國小部分更已全數聘足。

教育局表示，最開始剛調查統計時，全市國高中小學校的代理教師缺額有63人，其中國小代理教師應聘1408人，缺額達29人占最多，招聘作業如火如荼持續進行，8月29日剩4人待聘，8月30日已全數聘足。目前僅剩下國中代理教師有3人尚未招聘到，包括體育與童軍，由校內老師協助兼課，高中部分則有2人待聘。

教育局指出，據教師法規定，前3次招考代理老師需要有資格合格教師證、修完教育學程等條件，而3招以後的第4次招考代理老師，資格放寬至「可以沒有教師證、大學畢業」，因此大部分學校辦理第4、第5招即可聘足代理教師缺額，倘若沒辦法聘足的學校，則會協調校內教師協助，並以超鐘點方式因應，不會影響課務及學生的學習權益。

代理教師長期面臨同工不同酬的情形，桃園市長張善政選前允諾要讓代理老師12個月薪水發好發滿，2月宣布「代理教師全年聘期」上路，給予代理教師支持，提供安定的教學環境。

教育局坦言，桃園並未發生「代理教師荒」，主因為桃園的國中小學相對其他縣市，受少子化影響小，各校的學生數、班級數相對穩定，因此代理教師在還沒取得正式教職前，會選擇長期在某特定學校任教，再加上先前推出的「全聘期」政策，讓代理教師更無後顧之憂。