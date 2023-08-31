新竹漁港國際風箏賽場今年3月、6月會勘後發現廢棄物展開調查，市府今公布初步行政調查結果，公布表層廢棄物4大可能原因，並將依約向相關廠商追償；而風箏賽場取用漁港南側土方回填，當時契約中為何未編列相關經費，是否涉行政疏失，也將由政風處調查。

風箏賽場今年3月被發現場地有磁磚、玻璃等廢棄物，市議會國民黨團6月也指大雨過後，風箏賽場出現坑洞，甚至挖到內衣、馬桶沖水鍵等廢棄物。隨後新竹市政府也整理表面及改善草皮覆植，同時查閱案卷文書及契約等資料，展開行政調查檢討。

市府今表示，南寮風箏賽場改善工程完工，初步行政調查結果也同步出爐，並公布表層廢棄物4大可能產生原因，包括原址設施物打除回填、使用漁港南側堆置淤土未過篩、施工後未依契約規定將相關廢料等物清運離場，以及開放場域遭私自丟棄傾倒垃圾。

市府表示，為釐清表層廢棄物遺留原因，也約談施工廠商及監造單位。施工廠商稱，工程完工至今已數年，前文書承辦人已離職，僅有工程結算驗收證明書等資料，當時因工程需要鋪築施工便道及魚鱗天梯扇形廣場所遺留施工廢料未清除，已查無運棄離場照片，但願依約負擔相關清理費用。

而針對監造單位當時未能及時發現廠商施工遺留之施工材料，或施工鋪築墊料未清除即覆土種植草皮等，市府也將依約追償清理費用及處以懲罰性違約金。

市府產發處也指出，有關風箏賽場工程因需填土而取用漁港南側土方，當時於契約中為何沒有編列相關過篩經費，是否涉及行政疏失，也將由政風處調查。市府也訂定SOP，未來除每年固定編列養護，遇有草皮死亡光禿裸露，也將在第一時間通知廠商補植，並將定期檢討實施大規模草皮維護，避免同樣狀況發生。