高雄首創號召11家連鎖飲料品牌成立「飲料店減塑大聯盟」，民眾於7至9月活動日持環保杯消費可享有雙重優惠，經比較8月第4周及活動首周的環保杯自備率已提升33.19％。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市飲料店自今年7月1日開始不得提供一次用塑膠飲料杯，截至8月30日止，高市府環保局總計查獲113家飲料店有使用一次用塑膠杯情況，環保局依法現場開立勸導單，並令業者限期改善。而高雄首創號召11家連鎖飲料品牌成立「飲料店減塑大聯盟」，民眾於7至9月活動日持環保杯消費可享有雙重優惠，經比較8月第4周及活動首周的環保杯自備率已提升33.19％。

高雄市飲料店自7月1日開始不得提供一次用塑膠杯，7月起環保局陸續派員稽查，大多連鎖飲料店均已符合規定，環保局再加派人力至584家非連鎖飲料攤商、攤販查察，截至8月30日止，已完成580家查核，總計查獲113家飲料店有違規使用一次用塑膠杯的情況，環保局均於現場開立勸導單，並勒令業者限期改善，請業者儘速準備符合規定材質的飲料杯。

根據環保局統計，比較8月第4周及活動首周，民眾到「飲料店減塑大聯盟」合作店家消費時，自備環保杯的比例提升33.19％，其中，連鎖咖啡店星巴克8月的環保杯自備率較7月成長22.8％。統計此活動期間共減少7萬6217個一次用飲料杯使用，減少約915公斤垃圾量及1萬1433公斤CO2e碳排放量。

高市府環保局表示，違規使用一次用塑膠杯的業者多半是小型自營非連鎖店家，因尚有少量塑膠杯庫存待消化，因而違規繼續使用。一次用產品減量，還是得靠民眾從消費端一起落實，希望透過加碼優惠活動「鼓勵自備」，達到源頭減量，力行環保綠生活。