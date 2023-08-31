「沒颱風、沒下雨也淹？」台南安平區今天因滿潮加上海水倒灌造成緊鄰運河的安平路猶如「小河」，台南社大環境小組研究員晁瑞光說，以往只需關注有無颱風、豪雨侵襲，現在無風無雨，滿潮就可能淹水，打破傳統認知，「民眾知道要防颱防豪雨，但會防漲潮嗎？」

晁瑞光說，由於過去只要滿潮，金華橋周邊的人行道都會淹水達30公分，他今早先到當地觀察，發現滿潮造河樂廣場周邊及金華橋附近都有積淹水情形，但後來才得知安平路情形更嚴重，「如果蘇拉颱風進來，一定淹更慘」。

他說，以往台南海水倒灌並沒有這麼嚴重，但今天滿潮造成的積淹水，「比我預期的還誇張」，他說，面對極端氣候造成的環境問題，我們以往只需要防颱風防豪雨，未來可能要防滿潮帶來淹水，但我們做好準備了嗎？

晁瑞光提到，今年已發生多起滿潮致海水倒灌情形，這是一個警訊，依照中央氣象局資料顯示，明天潮高只略比今天低4公分，仍可能再發生淹水情形，未來滿潮就積淹水，勢必將成為常態。

台南市政府水利局則提醒，本次台南沿海大潮預計持續至周末，部分路段仍可能因海水水位高於地面，衍生部分積水情況，此為自然現象，於大潮時刻過後即會快速消散，呼籲民眾不必過度驚慌，水利局會持續注意沿海低窪區域是否有海水倒灌，並作必要防潮改善。