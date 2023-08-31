屏東東港鎮31日受年度大潮影響，海水倒灌水淹盛漁、福德、東津等里，居民驚呼比八八風災還嚴重，對此，縣府稍早表示，水利處在東港鎮投入10億經費治水，目前相關工程持續中，相較往年，水患問題已大幅改善，今天的海水倒灌情形與高雄旗津、雲林有所不同。

屏縣府指出，東港東隆宮周邊道路以及東津里大成路周邊，因地勢都低於潮位高程（海平面以上）1.4公尺，所以當潮汐超過1.4公尺時，水會從陸地往市區漫淹，而即使潮汐沒有到1.4公尺，也有可能循著既有的下水道管線淹出來。

縣府表示，以東隆宮周邊道路來看，當漲潮時，海水應是循著下水道系統直接排進漁港或大型河川，且出口處都設有閘門，但因閘門長期泡在水裡影響水密性，抑或卡住雜物，導致潮位上漲時因密封性不佳，海水便從下水道倒灌回來，所以東港淹水的情形與高雄旗津、雲林不同，並不是直接海水灌進來，而是從既有的人孔或側溝冒出來。

至於東津里大成路周邊，縣府稱，與東隆宮周邊道路的狀況一樣，大成路有個貫穿東港第一大排水、牛埔溪排水幹線的雨水下水道，2大排水的防水閘門因在配合橋梁改建還沒完成，所以只要潮汐一上漲，就會因連通管原理導致淹水。

縣府說，大成路、船頭路口的潮位高程最低只有1.07公尺，而月初與今天的大潮高程分別達到1.41、1.21公尺，所以水不是從大排淹過來，而是從道路最低點冒上來，再往地勢低的地方漫淹。

縣府說，今天與昨天的最高潮位都是1.21公尺，但今天因颱風低氣壓的吸引作用，導致原本是平的海平面變成波浪形，加上風勢影響，使得原來的1.21公尺變得更高，風力、波浪的助長給閘門的壓力也變得比原來大，所以導致淹水。

對此，縣府也提出3種階段的改善措施，短期階段是清淤閘門處，讓密封性變好，中期則在沒閘門的出水口做閘門，以及把老舊閘門改建，目前已經盤點設計，預計年底能獲得營建署撥經費施作，至於長期部分，因低窪一帶的高程只有1.01至1.07公尺，比平均潮位低10至15公分，因此需要加高道路來改善，但這面臨現有住戶出入問題，因此需要再與住戶協調。

縣府強調，針對東港鎮水患問題，水利處投入10億經費建設改善，目前相關工程都還在持續中，而相較往年的淹水狀況，目前已經改善很多。