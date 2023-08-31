百萬YouTuber「許伯&簡芝—倉鼠人」近日和台北市立動物園、台北市長蔣萬安拍攝影片，沒想到卻遭女醫師劉宗瑀在臉書粉專公審，逼得許伯&簡芝落淚拍片澄清，劉宗瑀的臉書粉專也因此湧入大批憤怒網友洗版要求道歉，不過臉書粉專「不禮貌鄉民團」指出，劉宗瑀已備妥律師團隊進行監控，未來可能會進行法律動作。

劉宗瑀在臉書公審許伯&簡芝，並影射對方收錢拍業配。（翻攝自小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團臉書）

劉宗瑀日前在臉書粉專「小劉醫師-劉宗瑀Lisa Liu粉絲團」發文，稱「許伯&簡芝」訪問北市動物園的影片直接讓她退訂，劉宗瑀認為，「『無政治立場』不是嘴巴說了沒有就沒有，明知故犯，如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」；許伯&簡芝因此拍片澄清，公開和台北市立動物園的合約內容，強調沒收任何一分錢，還反捐錢給台北市立動物園的動物認養基金，痛批根本是遭到不查證的「毀滅式攻擊」。

許伯&簡芝針對劉宗瑀的言論落淚澄清。（許伯&簡芝—倉鼠人YouTube）

對此，許多粉絲反到劉宗瑀的臉書粉專留言洗版，「看了許伯的新影片，來看看是什麼樣的醫師有18萬粉絲？沒立場，但都是大人了，誰有錯就該知錯，知錯能改善莫大焉」、「不是，這位大姐，我看完整段影片後，沒有你說的政治立場啊？！阿封面歸封面，他抱著市長怎麼了嗎？市長出現在他封面又怎麼了嗎？你看影片只在乎封面的話，那我真的建議你不要看了欸！」，不過劉宗瑀並未出面回應。

不禮貌鄉民團在臉書粉專「奔跑吧鄉民們」PO出劉宗瑀和友人的LINE對話內容，劉宗瑀提到，「粉專目前是放著炸，有律師在處理，大家安心」，他因此提醒，「去留言時也務必謹慎小心，小劉醫師那邊已經在準備律師團隊了…」。對此，許多網友紛紛回應，「唯一支持許伯&簡芝－倉鼠人，至於綠營側醫這種咖小還是掃進垃圾桶吧」、「扣人帽子批評他人，被別人反批就說要告人，也太好笑」、「一貫的手法，整天浪費司法資源，然後自己做這些事情都不用檢討」。