就台北台新戰神球團（下稱「台新球團」）惡意挖角林秉聖，並在近日對媒體之公開發言，新竹攻城獅31日發表嚴正聲明如下：

1、 本公司始終認為本事件背後的核心問題是台新球團的惡意挖角，而非單純球員林秉聖的履約爭議。球員本身沒有經紀公司，且缺乏法律常識。台新球團作為大型金控集團的組織成員，不但不願公開面對輿論，私下煽動球員違約，且持續躲在球員身後，將球員推上火線，要求他方對其惡意挖角的球員提告。一個大型金控集團，竟意圖讓球員獨自承受法律責任及輿論的指責壓力，相信不只是攻城獅球團無法接受，社會也自有公論。

2、 惡意挖角是法律所明文禁止的行為。當年臺灣大聯盟以高薪利誘，並惡意挖角已與他球團簽約之中華職棒球員，即遭法院判決認定屬於公平交易法所禁止的不公平競爭行為。台新球團的母公司自詡是秉持誠信的大型金控集團，但卻默許旗下孫公司以惡意挖角與鼓勵違約進行戰力補強，此精神不僅違反其自稱的品牌願景與使命，且該如何說服大眾台新金控為「值得信賴」的金融機構？

3、 是以，我們再次正告台新球團，盡速出面正視問題、解決問題，切勿在惡意挖角之後再躲在球員背後逃避責任；也不要將本公司對球員的保護及善意，錯當成本公司的軟弱。

因此，本公司將針對台新球團以及林秉聖，採取以下法律行動：

一、針對林秉聖部分：新竹攻城獅要求林秉聖在今年9月1日合約正式履行日起，正式向攻城獅球團報到。若林秉聖沒有依約報到，本球團將對林秉聖提出民事與刑事告訴，針對本球團損失，提出高額損害賠償。並將窮盡一切法律手段，禁止林秉聖在其他球隊登錄與出賽。

二、針對台新球團部分：新竹攻城獅將以民法中的共同侵權行為，向台新球團求償。另外也將依違反公平交易法第 25 條之不正競爭，向公平交易委員會提出檢舉，並向法院提出告訴。

攻城獅球團再次強調，對台新球團惡意挖角事件，我們不應該縱容台新身為大型金控集團，無視法律精神，意圖讓民眾淡忘後合理化惡意挖角和鼓勵違約的行為，此等行為將破壞台灣籃球近年得來不易的舞台！