國民黨總統候選人侯友宜今發表醫療政見，針對心理健康議題，承諾推動政院層級「國民心理健康計畫」，並優化日前受熱議的「年輕族群心理健康支持方案」。心理師對推動政院層級的計畫感到支持，衛福部心理健康司長期面對預算不足的問題，而心理健康也並非只是衛福部的業務，需有更高層級者居中協調。提高層級，就等於加大預算，影響力也更大。

侯友宜指出，根據衛福部憂鬱症調查，約8.9％民眾有憂鬱症，等於將近200萬人，重度憂鬱症則達5.2％，共有125萬人。諮商心理師公會全聯會理事羅惠群表示，憂鬱症黑數多，該數字應有低估情形。

羅惠群表示，憂鬱症的成因多元，不單只是生理問題，和整個人的身心靈、社會、人民痛苦指數、房價、物價、生活條件、年輕人對未來的希望感都有關。疫情期間，全世界的憂鬱、焦慮比例都升高，世界衛生組織（WHO）也呼籲各國應加強心理健康的推廣。憂鬱症是21世紀的3大疾病之一，也是文明病，最嚴重的後果就是自殺，近年來年輕族群的自殺比例已有升高趨勢。

針對侯友宜承諾推動行政院層級「國民心理健康計畫」，羅惠群指出，雖然不確定「政院層級」是什麼，但從期待國家投入心理健康資源的角度來看，層級越高、預算越多，影響範圍也越大。無論哪個候選人願意提高預算，對他來說都是支持的。

羅惠群說，目前心理健康司的位階太低，在衛福部內爭取預算的難度很高，且心理健康並非單一部會的事，也關係到教育部、內政部等。過去推動心理健康業務時，教育部因理念差異，常與衛福部出現爭執，這都需要更高層級者來居中協調，例如政委、行政院長，甚至成立委員會，才能做事，否則單單一個心理健康司，光要在衛福部種生存都很難。

侯友宜也承諾，將優化「年輕族群心理健康支持方案」。羅惠群認為，應從限縮條件開始做起，讓錢用在刀口上，開放經濟弱勢年輕人接受更完整的諮商，次數也可從3次拉高到短期諮商的6次。至於有能力的年輕人，政府則應破除對心理諮商的錯誤觀念，讓他們知道自己可以如何求助。