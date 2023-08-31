巴氏量表。（資料照片）

國民黨總統參選人侯友宜近日「80歲以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護移工」政策，獲得廣大迴響。對此，前立委郭正亮大讚，這項政見非常漂亮，「因為我知道賴陣營很後悔沒有想到這一點」，他們認為這是好的政見，賴陣營想跟進但是又不好說。

台灣人口快速高齡化，根據現行規定，目前主要以「巴氏量表」作為外籍看護申請標準。侯友宜29日表示，當選總統後將重新檢討巴氏量表，讓80歲以上的長者將無需巴氏量表即可申請外籍看護；30日再加碼「70到79歲患有癌症二期以上長者，亦可取消巴氏量表」，盼減輕家屬照護負擔。

前立委郭正亮31日在中天電視《大新聞大爆卦》直言，這項政見非常漂亮，「因為我知道賴陣營很後悔沒有想到這一點」，他們認為這是好的政見，賴陣營想跟進但是又不好說。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，這是好的開始，讓所有社福、醫療單位鬆一口氣，總算有人提了！台灣面臨的困境就是如此，侯友宜真的是看到重點！這項政見非常多人都有感。