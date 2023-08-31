藍新金流為代收代付主要業務，以消費者與商店需求出發，提供線上線下多元支付收款服務，現已與國內數十萬家網路和實體商店合作，深入連結民眾日常生活，無論是網路購物、課程購買、上健身房、搭計程車、逛夜市、路邊停車及各種繳費，都能透過藍新安全便捷的完成。

藍新科技肩負企業社會責任，持續投入龐大資源審核商家收款資格、確認收款方的營業事實，並導入國際金融機構等級「偽冒交易偵測系統」等多層次交易監控措施，且與警檢、法院、數發部等國家單位協同作業，配合落實165反詐騙平台、聯防通報等多項政府重要機制。

此次通過「第三方支付機構能量登錄」，將導入數發部相關資訊工具，未來針對洗錢與詐騙防制能更精確識別，大幅提升商家審查、監控與風險預防效率；加上，藍新金流亦已成功部屬國際級資安防護機制，藉由分散式內容交付網路（CDN），避免跨區域網路延遲問題，有效優化主機負載量能，確保金流服務穩定運行，提升電商消費者的線上購物體驗。未來，將進一步規畫導入「零信任框架」，強化網路環境防護機制，期許成為金流產業資訊安全的標竿。

此外，藍新科技與中信金控旗下中信資融合作，預計於第四季提供全新金融分期付款服務「Fula付啦」，以最嚴謹的科技風險控管模式，將讓民眾安心享有「先買後付」無需立即付款的購物體驗，不僅降低消費者的支出壓力，也讓商家能一次性收取完整訂單款項。屆時，所有藍新店家皆可於線上申請使用「Fula付啦」，經審核通過後，無需串接即可快速啟用。