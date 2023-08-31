有些女人戀愛後，容易因為與伴侶相處久了，便開始怠惰不注重形象，《摘星工廠》運勢專欄指出，天秤女、獅子女、雙魚女即使進入一段愛情，也依舊會逼著自己變得越來越完美，其中獅子女為了能夠被對方稱讚，會全心投入做到最好。

▍天秤女

天秤女對於「顏值」天生就十分執著，在意是否能得到好評或認可，被稱為「女神」、「凍齡」才會覺得心情舒暢，其實不一定要戀愛，她們就已經執著於形象，只是戀愛後，越能明白長相就是殺手鐧，將會更加重視。

▍獅子女

不允許比別人差的獅子女，戀愛時自尊心也依舊極強，尤其討厭對方說「誰誰誰怎麼好」之類的話。她們逼著自己要成為戀人的驕傲，不僅是跟自尊心較勁，也是要堵上伴侶的嘴，凡是能夠被稱讚，自己能做到的，獅子女會全心投入。

▍雙魚女

若伴侶欣賞別人，也感到十分有興趣，對她們來說是巨大打擊！深怕屬於自己的寵愛，被別人分去一絲一毫，認為對方應該全心全意關注自己才對。為了讓自己無可取代，無法沒有雙魚女，會一直待在對方身邊，同時會無微不至的照顧著另一半。