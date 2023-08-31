為了不讓學生因病中斷課堂學習，台北市教育局31日宣布，112學年度起，因腸病毒、水痘或流感等法定傳染疾病使全班預防性停課，或者獲校方同意請病假3天以上的學生，可由家長申請線上教學。

教育局表示，即使新冠肺炎疫情趨緩，卻時常接獲學校親師生反映，學生感染腸病毒、水痘或流感致全班預防性停課，或經學校核准病假超過3日以上，希望顧及學生受教權，視需求提供多元彈性教學，讓學生在家休養時，仍有機會參與課堂學習。

教育局經與校長、教師及家長代表研商後修訂指引，只要「因法定傳染病致全班停課」或「經學校核准病假超過3日以上」，可由學生家長向學校提出居家學習需求，經學校課發會認定，可辦理「線上學習專班」、「混成教學」、「線上非同步課程」及「其他校本創新教學模式」。

教育局補充，140所各級學校的網路頻寬已調升為1Gbps，60校網路頻寬則是500Mbps，可確保師生數位學習無虞。另外也在國小至高中職學校布建教室內85吋觸控式液晶螢幕，今年國小3年級以上至高中3年級教室已100％建置，並完成資訊整合控制器、教學廣播系統、獨立無線基地臺及3個有線網點布建，也補助236校平板電腦等教育載具，7月已累計補助16萬2616台。

教育局強調，科技輔助適性學習是台北市未來的重點教育政策，即使疫情趨緩，線上教學仍是學校實體教學的助力，學生透過線上學習可有效銜接課堂的學習與課後的自主學習，未來規畫於校園持續打造以學習者為中心的新世代學習情境，並以台北酷課雲線上學習平台為基礎，持續提供豐富多元線上學習資源，滿足學生多元學習需求。