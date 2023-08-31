登革熱疫情持續升溫，桃園市再度新增2例本土登革熱個案，總計累積5例，這些案例都曾有台南市旅遊或居住史。衛生局呼籲，暑假結束，南下北返的民眾請留意自身健康，若出現登革熱相關症狀應儘速就醫、自主通報，確診且符合通報時效，可獲2000元防疫獎勵金。

疾病管制科長陳牟美玲指出，今天新增的2名個案於8月中旬潛伏期間皆有台南市旅遊或居住史，皆於8月25日發病。防疫人員至此2名本土登革熱個案駐足熱區範圍，查獲閒置地下室佈滿雜物積水、廢棄輪胎箱、戶內盆景積水等孳生源，提醒民眾積水容器應落實「巡、倒、清、刷」，若經查獲孳生病媒蚊幼蟲，最高可處新台幣1萬5000元罰鍰。

陳牟美玲再次提醒，由東南亞國家返國，或有外縣市旅遊或居住等風險活動，返家後近2周內務必留意健康狀況，登革熱症狀包括有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等，如有以上疑似症狀，應儘速就醫或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等。

陳牟美玲另也建議，民眾外出應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑－含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分，如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線0800-033-355洽詢。