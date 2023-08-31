路透此前在七月曾經報導，特斯拉的電動車實際上常常無法達到宣稱的行駛里程預測，而這些預測是來自於該公司自家的裝置。據一位消息人士透露，特斯拉在約十年前曾經寫過演算法，以產生「樂觀的儀錶板行駛里程估值」，並成立一個「分送小組」，來取消與行駛里程相關的服務預約。

據消息人士指出，特斯拉之所以成立該團隊，是因為服務中心常被大量車主的預約所淹沒，這些車主根據廣告中和汽車儀錶板上顯示的續航估值，希望能獲得更好的表現。

特斯拉最近面臨的調查，還包括Autopilot自動駕駛輔助的功能。

華爾街日報在周三也指出，曼哈頓的美國檢察官正在調查特斯拉將公司資金用於一個祕密(購買)計畫，該計畫被內部描述為馬斯克的住宅。報導稱，該住宅位於德州Austin市附近，報導沒有透露該房屋的具體金額。

華爾街日報在七月時曾報導，特斯拉董事會正在調查，公司資源是否有被濫用的情形。而美國證交會也展開民事調查，但是證交會拒絕提出評論。報導稱，該調查仍處於早期階段。