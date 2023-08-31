《商業周刊》臉書粉專29日製圖分享各陣營2024總統參選人的政策，但在國民黨參選人侯友宜的部分卻是空景加上「…」符號，引起藍營震怒。前立委郭正亮指出，另外3人的政見也並未回答到晶圓山、手機河的永續發展政策，但僅有侯是空白，小編真的太刻意，很明顯他心裡有政黨顏色；郭強調，侯辦要止損並爭取到《商周》高層的回應，不一定要道歉，也可以幫侯友宜貼出相關政見做彌補。

郭正亮今(31日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，《商周》引發爭議的貼文是要討論「晶圓山、手機河」相關的永續發展政見，但賴清德是談台積電和投資、柯文哲是談產業轉型和AI、郭台銘是關渡平原打造成AI科技谷，三者都沒有談到永續發展的問題，甚至郭的政見恐有環評爭議。

郭正亮指出，侯友宜曾經提出「燃煤是最大汙染」、「穩定供電」等政策，是為永續發展、晶圓山供電問題上提出解方，「怎麼會沒有被引用？」要找侯的政策不可能找不到，《商周》小編真的太刻意，他也認識《商周》的一些人，都不會赤裸裸的介入政治，但不知道粉專是誰在操作，《商周》只能解釋是小編的個人行為，「他自己心裡有顏色，這非常明顯」。

郭正亮強調，侯辦用力回擊是對的，甚至有人說此時不停損會變成「第二個連勝文，阿貓阿狗都能糟蹋你」，若是一般的網紅、1450攻擊侯友宜沒有政見就算了，但這次是有一定的地位、品牌形象的《商業周刊》，「不可思議，怎麼會縱容小編濫用品牌，這是從來沒有發生過的事，過去十幾年都沒有看過商周這樣惡搞」。

郭正亮說，侯辦應該要爭取到《商周》高層的回應，那就看侯辦是否認識《商周》裡面的人，雙方討論要用甚麼方式作彌補，也不一定要逼《商周》道歉，可以貼一篇侯友宜的政見，但侯辦一定要爭取到東西。同台的台北市議員侯漢廷也建議，可以請《商周》幫侯友宜做一篇專訪。