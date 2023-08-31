堪稱日本最知名的平交道之一「灌籃高手平交道」，由於動漫迷長年來不斷造訪拍照，已對當地居民生活與交通造成影響。鎌倉市政府決定連平日都將安排保全人員在場維持秩序。

日本每日新聞報導，日本人氣漫畫「灌籃高手」動畫版開場場景之一的鐵路平交道，一直被動漫迷視為「聖地」。儘管灌籃高手從很久以前起就受到包括海外動漫迷歡迎，但電影版今年在中國及韓國播映後，可能也加速其受歡迎程度。

這處被動漫迷視為「聖地」的平交道，位於神奈川縣鎌倉市的江之島電鐵「鎌倉高校前站」旁，經常可以看到來自各地的觀光客，以平交道、電車及大海為背景留影，但此處車輛往來頻繁，有時還會對跑到道路上的觀光客鳴按喇叭示警，觀光客種種脫序行為讓附近居民苦不堪言。

當地觀光「盛況」也造成部分當地民眾開車進出時，刻意繞遠路避開經過平交道。根據觀察，多數觀光客都是來自中國及韓國等外國動漫迷。

由於中國政府已解除團體旅客赴日旅遊禁令，鎌倉市政府近期將強化相關對策，其中之一就是目前僅在週末日及國定假日安排保全人員在場維持秩序的作法，將進一步擴大到平日。

鎌倉市政府負責人員表示，現狀就是「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊），也就是觀光客過度湧入，「從今年5月黃金週長假左右開始增加，多的時候平交道附近可以聚集超過50人」。

鎌倉警察署表示，截至今年7月底止，因為通報鎌倉高校前站平交道周邊觀光客太多或在附近停車的件數共84件，雖然5月只有6件，但6月增至19件、7月更增加到37件，可看出逐月增加的趨勢。

另外，鎌倉市政府也開始發放用日文、英文、中文及韓文書寫「勿擅入私人土地」、「禁止亂丟垃圾」等內容的傳單。

鎌倉市政府負責人員說，期待透過平日也安排保全人員提高安全性，並希望藉由發放傳單能讓外國觀光客理解應有舉止。