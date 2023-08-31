新光金今（31日）下午召開法說會，是經營權變動後首場實體法說會，新光金總經理陳恩光帶領經營團隊與法人面對面。陳恩光到新光金報到剛滿兩個月，今首度提出提升新光金獲利效率的四大策略，包含持續紀律累積新壽CSM、通過避險成本考試、增資與提高證券、銀行對金控獲利貢獻比率，並給予銀行、證券有雙位數獲利的目標，「希望業務單位要做對的事情。」

陳恩光表示，他剛到新光金報到不到兩個月，但認為金控效率很重要，跟未來獲利能力與資本連結，新光金下面有三個重要子公司，人壽、銀行、證券都很重要。首先是新壽，占新光金資產快7成，目前也面對IFRS17、ICS接軌，業務與商品設計上要有更長遠的策略，新壽一直強調要將CSM作為未來業務重心，長期來說，接軌後CSM釋放利益與保險收入是最重視的，希望很有紀律去推行。目前新壽仍以每年累積300億元CSM為目標。

第二，提高保險投資效率，陳恩光表示，這要視避險成本變化，台灣壽險業是資產、負債上不匹配，需要很多努力來調整，避免不了避險成本是很重要的考試，今年避險成本會往下降到1.5%內來努力，希望很快達到；第三，新壽資本充實很重要，金控責無旁貸，會協助新壽增資。

第四，希望證券、銀行對金控獲利貢獻比例上提高，讓金控獲利效率能做得更好。銀行部分，將重視存貸業務，希望對中小企業支持再加強，證券部分現在在自營與債券業務上做很好，目前經紀業務與複委託、借券等，希望成為可以增加獲利空間的業務。

陳恩光指出，目前給銀行、證券一項簡單的指引是「去做對的事情」，他認為現在訂KPI不是首要的重點，而是希望業務單位要做對的事，當企圖心帶起來，其他業務包含獲利都會回來，「我也有跟業務單位說，兩個子公司（銀行、證券）獲利要成長，希望起碼看到有雙位數的成長。」