U101正於國內12家醫學中心進行三期臨床試驗，將招收348位病患，進行6個月的治療觀察。

泰宗指出，反覆性泌尿道感染（rUTI）主要是膀胱內層的GAG（Glycosaminoglycan，即糖胺聚糖，一種多醣蛋白物質）保護層被破壞，使得尿液中的刺激物或細菌直接影響真皮層，造成泌尿道感染，若半年內發生2次或1年3次，就定義為反覆性泌尿道感染。

臨床應用上，目前反覆性泌尿道感染仍以系統性治療為主，即服用抗生素並搭配補充賀爾蒙製劑、免疫製劑、益生菌、蔓越莓等，醫師則會再叮囑改善個人衛生習慣，但皆無法修復GAG層。

泰宗的U101，是一種半合成、類似肝素（Heparin）的碳水化合物衍生物，能重建受損的GAG層並修復上皮組織，同時形成天然屏障以隔絕細菌附著或傷害膀胱內壁與泌尿道，達到有效治療與預防。此外，U101的最大利基是非抗生素口服療法，故無抗藥性風險，若能順利上市，將是全球首個非抗生素口服預防反覆性泌尿道感染的特色新藥。

根據統計，國內有嚴重反覆性泌尿道感染患者約35萬人，輕症者近100萬人，在歐美、亞洲等地估計也分別有約1,700萬、5,560萬名病患。自去年以來，泰宗U101陸續取得台灣、美國、韓國、日本等發明專利，如今再獲歐洲專利核准，強化U101的全球專利布局，有助進一步開拓國際市場，大幅提升U101藥物的市場價值。