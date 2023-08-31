台北市北投市場新市街與清江路、四岔路口，所設置黃網線，長期有違規設攤亂象，人車爭道險象環生情況，引發兩派論戰，當地居民苦不堪言。對此，北投分局回應了。

獨/北投市場「黃網線設攤」爆爭議！ 居民「火大發聲」、警方回應了

《中時新聞網》記者日前實際走訪，人來人往的菜市場裡，一旁攤商黃網線上設攤，汽、機車要通行都受阻，民眾採買膽戰心驚。民眾表示，「他們(攤商)應該是非法攤販吧？非法攤販為什麼可以...這麼大膽、合理、囂張的在這邊生存，那是很奇怪的事情」。另有人說，「其實攤商通通擺出來很熱鬧，對於買菜的人來講很多選擇，不過有時他們擺的是有點誇張，會找不到路這樣」。

北投新市街、清江路交叉路黃網線，攤商常在此設攤。（讀者提供）

台北市議員張斯綱則認為，「白天都是人行在採買，基本上，車子經過很少，不過收攤後，車輛進入通常是補貨，時間也不會太長，黃網線存在會看不太出來要規範誰。」張斯綱建議，「北投警方可考慮黃網線存在的必要，不然反而造成執法上的困擾」。

攤商在黃網線上設攤，民眾違停採買。（讀者提供）

北投分局長安所副所長洪偉庭表示，「清江路、新市街路段，有攤商占用道路，造成行人、車輛通行受阻，依道路交通管理處罰條規定，可處新臺幣1200-2400元罰鍰。今年度截至8月份止，本分局已針對該區域取締違規計180件，本分局將持續強力執法取締違規設攤，以維用路人權益」。

北市議員張斯綱認為，北投市場黃網線存在必要性，看不出來要規範誰。（游定剛拍攝）