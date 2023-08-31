嘉義市長黃敏惠號召各界訂購弱勢團體製作的愛心伴手禮盒，挺弱勢族群。（廖素慧攝）

嘉義市政府今天舉辦愛心伴手禮促銷活動，各界熱烈相挺。（廖素慧攝）

中秋佳節將至，嘉義市政府今天舉辦愛心伴手禮促銷活動，嘉愛啟智發展中心、再耕園咖啡庇護工場、腦性麻痺協會、晨光智能發展中心、啟智協會等5家機構及團體展示各款禮盒，市長黃敏惠熱情號召各界訂購，預購突破5000盒，銷售額上看300萬元。

黃敏惠表示，市府每年推出中秋愛心伴手禮促銷活動，幫助弱勢團體自立更生更有力，至今已經走了16年，弱團製作的伴手禮品質媲美市面上的知名品牌，這個促銷平台，也是為社會各界推薦優質商品，讓更多人吃得到滿滿愛心、美味實在的好東西，將幸福傳遞下去。

陳姿妏議長、福添福社會福利慈善事業基金會、財團法人台灣省嘉義市城隍廟、九華山地藏庵、財團法人嘉邑大天宮（五穀王廟）、嘉邑行善團、嘉義市虎爺會行善團、維新牙醫、嘉義市職業總工會、嘉義市第三信用合作社、台灣銀行嘉義分行、嘉義市餐飲工會等團體，都紛紛下訂單，力挺身心障礙朋友。

市府表示，黃敏惠市長現場加碼認購200盒禮盒，在黃市長的熱情號召下，今天現場預購數量衝破5000盒，較去年成長50％，銷售額可望突破300萬元。