8、90年代當紅武打女星李賽鳳，因長相甜美、身手矯健受到關注，被封為「最美警花」，不過她1995年後淡出幕前，2007年被富商尪羅啟仁指控和乾兒子不倫，讓她形象重挫，一度遠赴國外隱居，近年來她開始在社群平臺分享生活，近日更預告將在抖音直播，復出幕前。

李賽鳳近日在抖音預告：「好久不見，準備開播啦，九月十五號，不見不散」，並表示是要回饋多年來支持她的粉絲，而影片中58歲的她保養得宜，脂粉未施也氣質出眾，讓粉絲看了都興奮直呼「我的天，好激動」、「永遠的女神」、「最喜歡的女演員，每部戲都看過」。

李賽鳳預告9月15要開直播回饋粉絲。（圖／取自李賽鳳抖音）

李賽鳳過去和楊麗菁、大島由加利、胡慧中等打女齊名，因演出《霸王花》、《中華警花》，被封為「最美警花」、「最美霸王花」，2001年她嫁給香港知名玩具商羅氏家族太子爺、曾任職醫生的羅啟仁，並移居美國生活。

不過2007年羅啟仁突然宣布離婚，並控訴李賽鳳出軌20多歲的乾兒子宗天易，雙方因此鬧上法院，還成為香港十大明星醜聞事件之一。羅啟仁更出書披露他抓姦過程，提到發現床縫中有用過的安全套，還有一次抓到宗天意全身上下僅穿1條內褲躲在衣櫃，不過李賽鳳否認指控並反指羅啟仁早有外遇。

李賽鳳現過著恬淡生活。（圖／取自李賽鳳抖音）

兩人離婚官司整整打了四年，李賽鳳也鮮少公開露面，之後再一次接受訪問時表示：「豪門是不好玩的，不是你們想像那麼好」，並直言不相信愛情了。近年她回歸平淡生活，閒暇時會到河邊玩水、在花園種菜等。