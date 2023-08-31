擁有114萬人訂閱的YouTube頻道「許伯&簡芝—倉鼠人」，日前上傳了訪問台北市立動物園的影片，並以和台北市長蔣萬安的合照做影片封面，沒想到卻被擁有18萬人追蹤的親綠醫生劉宗瑀在臉書發文公審，還遭網軍出征。粉專「綠能你不能」直言，許芝與簡伯就是很正能量的好人，不但沒收錢還自掏腰包捐錢給動物園。反觀有跟民進黨合作的親綠網紅，是真的賺到流油，內容也對社會沒啥正面意義，浪費公帑在譁眾取寵。

劉宗瑀日前稱，許伯&簡芝訪問北市動物園的那集影片直接讓她退訂，她質疑許伯&簡芝聲稱的無政治立場「不是嘴巴說了沒有就沒有！」還嗆「如果真的沒政治立場、那是什麼立場？錢錢立場？」而許伯&簡芝30日上傳影片澄清，他們全程都是自費拍攝，影片收益也捐給了動物園，強調影片採訪的都是專業人士，蔣萬安只是來賓，若是遇到高雄市長陳其邁、民眾黨主席柯文哲，也會用同樣的方式互動，兩人更一度激動落淚。

「民進黨跟他的網路側翼支持者真的很噁心，行為就是蟑螂＋吉娃娃，噁心又會吠！」綠能你不能今(31日)在臉書發文表示，翻開過去，可以發現民進黨會用高額預算請網紅來宣傳，藉此博得年輕人的喜歡，跟建立形象，這時候有花錢，可能還是拿公帑請一些沒意義譁眾取寵的網紅，如整天炎上的蔡阿嘎，民進黨跟他的側翼們就會拍手叫好：「總統好親民喔～！」

綠能你不能強調，但如果是非綠政治人物，就會出征到底，說怎麼有政治立場、開始抹黑抹好抹滿，這些綠營側翼的嘴臉真的讓人作嘔，今天他們因為簡芝與許伯跟台北市動物園合作宣傳動物保護的議題，只是封面出現蔣萬安市長，就被民進黨跟他的垃圾網軍們出征，造成人家困擾。

綠能你不能指出，雖然許芝與簡伯他們也是百萬訂閱的YouTuber，但是內容主題都是在宣導動物保護相關，影片輕鬆幽默、自己也常看，他們就是很正能量的好人，但也知道他們的主題很難賺大錢，而且這次被民進黨網軍出征的影片根本沒收錢，反而還自掏腰包捐錢給台北市動物園。

「相比之下，什麼阿滴、蔡阿嘎，那些跟民進黨合作的網紅，是真的賺到流油！」綠能你不能直言，然後基本上內容也對社會沒啥正面意義，重點之前自己就踢爆過，鄭文燦在桃園圖書館的案子中，就編列高額預算請阿滴拍一個很廢的宣傳。蔡阿嘎更不用說，賺到各種炫富讓人作X。這種親綠網紅才是真的收錢有政治立場的，怎麼不去出征啊？「聲援簡芝許伯！綠能你不能？」