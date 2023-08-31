保誠人壽推「兒童神單」，日前傳出停售風潮，不僅引發媽媽社團討論，也引起金管會保險局關切；保誠人壽總經理王慰慈強調，這不是停售，而是商品推陳出新，保障幅度變大了；王慰慈表示，這張保單不能視為神單，是愈年輕買愈便宜的概念，且終身保障，12年後保障幅度比較大，貼近消費者的需要。

保誠人壽因推出「愛美利外幣終身壽險」，結合分紅終身壽險及癌症保障的分紅保單，保單設計並非針對兒童，因為年紀愈小領回愈多，被通路稱之為「兒童神單」，媽媽們社團討論引發投保風潮；不過，對於外界封號，王慰慈認為，很容易讓人有炒作、停售的感覺，強調商品25日下架後，本周一(28日)新商品也隨即推出，新商品「愛美鑫外幣終身壽險」保障幅度更大。

王慰慈表示，這張商品就是希望提供客戶長期保障，重點不在金流，保險概念就是愈年輕買就愈便宜，且是終身保障；面對保險局的關切，王慰慈表示，已向保險局澄清，也向保險通路做好溝通，將正確的保險觀念傳達給消費者。

除了兒童保障外，保誠人壽也相當關注三明治族的需求，今年推出全新品牌活動「保誠MeWe 一起好幸福」，提倡三明治族「先照顧好自己(Me) 才能照顧好家人(We)」，這次選定9月1日至4日連續4天，於華山1914文化產業園區西一館舉行旗艦品牌活動「保誠MeWe 幸福智造所」，邀請三明治族透過沉浸式體驗、主題工作坊及一系列互動闖關活動，和家人一起歡度幸福時光。