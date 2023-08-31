藝人澎恰恰於2021年間與邦尼國際公司簽約在中興大學惠蓀堂舉行「澎恰恰人生情歌演唱會」，預收300萬元報酬，卻未依約如期舉行演唱會，遭對方提告，台中地院判澎應負損害賠償責任300萬元，可上訴。

邦尼公司主張，雙方當時簽立「2021年9月18日澎恰恰人生情歌演唱會委辦合作契約書」，約定澎全權辦理個人演唱會，舉行日期為2021年9月18日，地點為台中中興大學惠蓀堂，委任報酬為300萬元，於同年4月14日、15日，分別匯款200萬元、100萬元至被告指定帳戶，以預付委任報酬。

判決書指出，澎未依約如期舉辦演唱會，且未能處理委任事務，導致該公司損失300萬元，公司認為應負損害賠償責任。澎開庭未到且未提出準備書狀作何聲明或陳述。

判決書指出，澎未依約如期舉辦演唱會且全未處理委任事務等情，邦尼公司提出當時簽訂的契約、國內匯款申請書回條以及雙方之間LINE通訊軟體對話紀錄為證。而澎也受合法通知，卻未到庭，未提出準備書狀爭執，依民事訴訟法第280條第3項規定，視同自認。

台中地方法院認定，澎恰恰既全未處理委任事務，自不得請求委任報酬。雙方簽訂契約終止後，依民法第179條規定，請求澎返還委任報酬300萬元，即屬有據，判澎恰恰應給付對方300萬元。