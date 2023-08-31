由日本漫畫家創作的《ONE PIECE》（海賊王、航海王），久居人氣榜第一名，電視動畫是許多人的童年回憶，近日真人版即將上線，Netflix釋出預告後，演員身分也被起底，主角團演員中只有索隆是日本人，其他演員來自墨西哥、西班牙、美國等地，讓部分網友感到失望，而女主角娜美由30歲美國女星艾蜜莉路德（Emily Rudd）飾演，但外型和漫畫中不太相同，有網友翻出一位日本Coser的照片，認為這才是真正的娜美。

日本女Coser萊姆「らいむたそ」擁有天使臉蛋與魔鬼身材，在網上小有名氣，在推特或Instagram都有超過10萬粉絲追蹤，她除了是Coser，也有從事模特兒的工作，因此能在各大活動見到她的身影，每次出場都能吸引無數人注意，她也會將美照PO在網上與大家分享。

近期她參加東京某活動，她特別打扮成《ONE PIECE》中的娜美，亮橘色長髮和綠色比基尼完美還原漫畫造型，引人注意的是萊姆和漫畫中的娜美一樣，都擁有前凸後翹的好身材，傲人雪乳讓網友看傻，紛紛表示：「根本本尊」、「我沒了」、「天啊！這身材也太好」、「第一次看到這麼完美的娜美」、「髮型、髮色、風格...我從來沒見過這麼完美的娜美」、「被這個娜美給震懾住了」、「這是我見過最頂的娜美」、「無論妳穿什麼都好看，真是太棒了」萊姆也表示會扮成娜美是因為最近真人版即將上映，她對此感到相當期待。