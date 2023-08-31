由中華汽車代工的英倫百年汽車品牌MG今（31）日發表當家跨界潮旅ZS旗艦版，採用「超規滿配」單一編成銷售策略，以74.9萬元價格上市。中華車總經理陳昭文表示，MG銷售開出紅盤，也是車主對中華車代工的肯定，中華車將逐步提高代工量能，縮短車主交車期，ZS首批300台預計9月中後開始交車，今年MG全品牌銷售1.2萬輛不成問題，明年力拚2萬輛，與三菱品牌並列雙獲利引擎。

MG品牌銷售全球90國，近年在全球銷量爆發式成長，並在近20個國家銷售擠進Top 10，其中ZS車系更是扮演著背後不可或缺的重要角色，在歐洲、澳洲等市場銷售屢創佳績。如今全新ZS正式導入台灣，憑藉著新潮外型、質感內裝、跨級配備以及標配完整MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統四大優勢，不僅為熱門休旅市場提供一個卓越超群購車新選擇，「天生出眾、越級打怪」的產品實力，將帶領MG Taiwan開創新局持續締造佳績。

MG Taiwan總經理陳宗裕說，ZS旗艦版具備超規滿配的產品競爭力，期待MG在台灣第二款新車不僅能豐富產品陣線，更能獲得市場熱烈迴響！未來我們將持續提升顧客滿意度、拓展全台經銷服務網絡，以深耕台灣為目標回應廣大消費者的支持。

全新ZS旗艦版外觀造型相當吸睛奪目，設計上透過黑曜矩陣水箱護罩結合銀石之翼LED頭燈，營造出年輕新潮且富含科技感的車頭造型，同時車側前低後高的三腰線，巧妙的與霧銀車頂行李架和17吋銀黑切削鋁圈融合，描繪出動感流線的跑格，加上全新ZS旗艦版不僅擁有前、後LED燈組，在頭燈開啟情況下，霧燈還提供轉向輔助照明功能，為行車增添一份安全保障。

MG ZS旗艦版依循「超規滿配」策略，致力提供消費者應有盡有的豐富質感內裝配備，三幅式皮質方向盤與車內大量軟質、皮質用料完美交織，搭配紅色車縫線的巧妙點綴，堆疊出超越同級的高質感座艙氛圍。全車除了採用皮質座椅，駕駛座內含六向電動調整，同時雙前座椅還擁有加熱功能，並誠意獻上後座冷氣出風口、EPB電子手煞車、Auto Hold智慧自動駐車功能，讓整體乘坐舒適度與操控便捷度更上層樓，大幅提升駕乘體驗。

重視安全的MG Taiwan，今日推出的ZS旗艦版同樣精銳盡出，提供消費者完整的主被動安全防護，除了標配6具SRS輔助氣囊，透過MG Taiwan積極與原廠爭取後，MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統完美搭載，具備ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統(附Stop ＆ Go)、TJA交通壅塞輔助系統、LKA車道保持輔助系統、LDP車道偏離輔助系統、LDW車道偏離警示系統、FCW前方防碰撞預警系統、AEB自動緊急煞車輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、SAS智能限速輔助系統、IHC遠近光燈自動調節系統等多項智慧駕駛輔助功能，以安全不打折扣的品牌信念，賦予每位乘客全方位無微不至的安全防護。

陳宗裕表示，MG Taiwan除了持續優化購車體驗與保修服務、維持透明化成交條件，並已連續突破千台的交車量，經銷拓點部份，林口、新莊、八德、沙鹿、屏東及花蓮全新據點已展開營運，目前MG全台共有17間展示中心與22間服務廠建置，同時全新展示中心員林、新營、南投、桃園，以及全新服務廠嘉義、永康、新營，亦將於今年底前陸續動工，穩健朝向5年之內達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。