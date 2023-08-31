英國首相辦公室今天表示，7月宣布將於下次內閣改組前請辭的英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）已辭去職務，將由能源安全大臣夏普斯（Grant Shapps）接任。

法新社報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在寫給今年53歲的華勒斯信中，讚揚他任內表現出的「奉獻精神與能力」，稱他在西方盟國支持烏克蘭對抗俄羅斯方面擔負起主導的角色。

蘇納克寫道，「你為我國做出卓越貢獻」，並稱華勒斯在「先於他人看出（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的真實意圖」。

「在俄羅斯人發動攻勢前，你為基輔爭取武器的決定，對於烏克蘭人抵禦入侵的能力影響甚鉅。」

退役陸軍軍官華勒斯先前曾被英國選為北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的繼任人選。

但他未能獲得關鍵的美國支持來取代其位，目前史托騰柏格在北約秘書長的任期已獲延長。

在英國議會任職長達18年的華勒斯，是繼前首相邱吉爾（Winston Churchill）以來，任期最久的保守黨國防大臣。

英國首相辦公室隨後宣布，國防大臣一職將由現任能源安全大臣夏普斯接任。