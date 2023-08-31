百貨9月進入秋冬重要檔期，開始陸續推新櫃，統一時代百貨也不例外，預告15個新品牌將開幕包括JEANASIS等。（統一時代百貨提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店秋時尚檔期自8月31日至9月10日登場，活動期間推使用icash2.0或icashPay於全館指定櫃最高消費回饋滿3000送200，同時攜手「我不是胖虎」推出兩波段可愛卡友禮；另備戰週年慶，秋季改裝15家品牌全新開幕，商品5折起，同時預告音樂節和嘉年華也將開辦，並找來不少大咖藝人與話題品牌助陣。

統一時代百貨台北店2F夢廣場迎來一年一度的「弛放音樂節」及「奶茶嘉年華」，首先登場的2023弛放音樂節，於9月8日至9月10日熱鬧開唱，結合音樂、電影、市集等三大活動元素帶給民眾全新放鬆感，今年特別邀請金曲最佳新人獎「？te壞特」及聲林之王冠軍「李友廷」嗨翻信義區，並首度聯手Skyline Film推出三部精選電影「醉後大丈夫」、「醉好的時光」、「漫步在雲端」等，讓民眾享受戶外星空電影體驗；除此之外，更與生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」共同推出啤卡CHILL市集，凡報名活動，還可獲得活動限量周邊，各場次已銷售9成。

接著是去年吸引將近7萬人參與的奶茶手搖飲市集「奶茶嘉年華」回來了，今年於9月16至9月17日週末兩日台灣奶茶節以「奶茶。乾杯」為主題，集結37家超豪華陣容進駐，包含Youtuber「欸你這週要幹嘛」的超人氣品牌「有飲Youin」，話題品牌「功夫茶」等；還有超強美食名單包含排「吳一無二法式甜點」。

統一時代百貨台北店從9月起陸續引進15家新品牌，商品5折起，包含全台首家的日系少女裝品牌JEANASIS、強調簡單風格的女性品牌LEPSIM，還有注重日常時尚美學的PIZZA CUT FIVE，及以其手工飾品品牌beau jewelry、時尚都會的飾品JuJury等；餐飲櫃位則迎來「Le Mani 琢手咖啡」以及「汆食作伙鍋」。統一時代百貨台北店針對新櫃特別加碼，從8月31日至9月14日，單筆消費滿599元即贈限量100瓶的花仙子Vitami機能補給植感沐浴露。