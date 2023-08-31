已故天后李玟與大陸音樂節目《中國好聲音》的恩怨至今未停歇，她生前多個錄音檔也證實節目組各種惡劣行徑，引起各界撻伐，節目現在已面臨停播審查。資深王牌經紀人孫德榮（孫總）今（8/31）日無預警對《好聲音》開砲，痛批他們存心讓李玟難看；但他也點出李玟公司一個行為，犯了圈內大忌。

在演藝圈工作數十年的資深經紀人孫德榮，今日突然在臉書發聲，要讓眾人知道《中國好聲音》其實是一個大型的綜藝真人秀，節目組在針對李玟事件犯了幾個大錯，尤其對聘請來的導師不禮貌，竟扯衣服要她離開；孫德榮指出李玟表演跌倒，正常是停止錄影，他們繼續拍就是要讓李玟難看。

除了痛批《中國好聲音》存心不良外，孫德榮對於李玟的經紀公司提出疑惑，因為到節目尾聲他們合約都還沒有簽好，這個行為實屬演藝圈內的大忌。孫德榮表示明（9/1）日要公開討論《中國好聲音》，直言「內行看門道，外行看熱鬧」，揭露這個大型綜藝真人秀的內幕。

在李玟傳出死訊後，孫德榮曾在臉書上發文悼念，「不能接受！這麼好的人就這麼走了！R.I.P.我哭了」。目前《中國好聲音》停播接受調查，但不少網友猜測他們只是避避風頭，風波平息後就會再重新開始。