成立於2007年的仲恩生醫，致力於脂肪間質幹細胞投入罕見疾病療法藥物研發，首項幹細胞產品Stemchymal應用於治療脊髓小腦性共濟失調(Spinocerebellar Ataxia, SCA；亦稱為小腦萎縮症)，已完成台灣及日本臨床二期試驗、獲准進入美國臨床二期試驗及準備申請韓國臨床二期試驗階段，該新藥已獲得日本與美國孤兒藥資格，居於國際領先地位。今年初更進一步取得美國專利。

總經理王玲美表示，與仲恩合作Stemchymal治療小腦萎縮症的日本細胞治療大廠REPROCELL Inc.，規劃於明年依日本PMDA相關規定提出藥證的申請，日本可望成為Stemchymal治療小腦萎縮症第一個上市的國家。

仲恩此輪募資，吸引知名創投青睞，包括中華開發生醫創投基金、益鼎創投、日商DCI合夥株式會社、德潤醫療生物科技控股、華威國際創投、第一金創投，加上原有股東仲華國際、吉帝藥品，實力堅強的股東陣容加持，將為未來發展注入強大助力。

其中，第一金創投為首次投入，官股背景具政府政策指標性意義，而日商DCI為日本國內指標性的生技醫療基金，顯示國際投資市場對細胞治療藥物商機的樂觀預期，吉帝藥品深耕孤兒藥通路，也是仲恩長期合作夥伴。

仲恩表示，此次募資4.5億，主要用於開發進階版幹細胞技術平台、完成其他新適應症前臨床、精進製程及細胞GMP生產設施升級，同時評估導入日本細胞生產設備大廠之先進培養技術，短期目標是用以滿足日本藥證取得後的市場需求。

未來，仲恩除繼續擴展公司旗艦產品Stemchymal市場外，也將持續加強研發及產品線的擴張、極積開發新適應症及新技術平台，進一步加強美國、歐盟及韓國等臨床國際市場策略布局，目標成為國際再生醫學領域中的領導者。