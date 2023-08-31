明基三豐旗下子公司華鋒科技繼7月首次參加台北寵物用品展獲得好評後，將再次參加9月1日～4日於台北世貿舉辦的寵物用品博覽會。

現場除了提供Photizo Vetcare寵物居家護理光療儀優惠方案外，也提供新上市的ePad Friends PEMF寵物脈衝電磁墊體驗活動，更於現場首度公開與國立知名大學合作針對Photizo Vetcare光療儀應用在貓咪慢性腎臟病的實驗成果，報告指出有助於舒緩貓咪慢性腎臟功能指數SDMA。

華鋒科技總經理鄒孝威表示，寵物市場三大類包含：醫療健康、食品、日常用品，其中又以醫療健康為主要核心。在寵物人性化與高齡化的趨勢下，飼主對於寵物健康日益關注，加速寵物預防醫療與保健意識抬頭，讓寵物市場環繞在健康主軸下做延伸。華鋒寵物居家護理系列致力於提升寵物的生活品質，未來將持續引進海外優質寵物照護產品，把照護觀念從獸醫院延續到居家，期望寵物都能健康長久的陪伴我們。

根據台北市動保處的統計，慢性腎病／腎衰竭是家貓死因第一名。貓腎病嚴重程度依據國際腎臟權益協會（IRIS）指引，將血液檢查中的肌酸酐（Creatinine）與對稱二甲基精氨酸（SDMA, Symmetric dimethylarginine）濃度由低至高分為四期。由於初期徵兆不明顯，容易錯過黃金治療期，導致飼主們常常到了疾病後期才發現。若能正確使用合適的居家護理方式，配合獸醫師的積極治療對於延緩腎病的惡化將有很大的幫助。

任教於元培醫事科技大學寵物保健系的資深獸醫師蔡東軒博士，將非侵入性照護相關課程導入動物醫事助理的養成教育中，頗受好評。蔡東軒指出，寵物健康意識抬頭，預防貓咪慢性腎臟病最佳方法為日常觀察和定期健檢，現在台灣廠商引進寵物居家照護產品，為貓咪飼主提供更多種的保健選擇，是台灣貓咪飼主的福音。

Photizo Vetcare寵物居家護理光療儀為雙光源技術（紅光+紅外光），非侵入性照護設備，產品使用安全，有助於肌肉骨骼保健、維持皮膚健康。根據該國立知名大學實驗報告指出，有助於舒緩SDMA指數，可以做為獸醫診療的輔助照護並搭配獸醫處方使用。