台泥宣示，未來將以「低碳建材」、「資源循環」、「綠色能源」為三大核心事業。

為減碳及降低生產成本，台泥指出，積極減少水泥製程中所需煤炭的使用量，以廢油、廢紡等替代能源。設餘熱發電系統，引進閃蒸技術，提高熱能回收效率且提升發電效率，已減少20-30％的外購電力。

近十年，台泥指出，投資在新能源、循環經濟、環保節能的投資金額已達700億～800億元，今年進入收成期，其中新能源重點事業能元科技、台泥綠能都在去年轉虧為盈。

另外，台泥在2021年7月收購的義大利儲能公司NHOA，近兩年NHOA業績大幅成長，去年營收從3,000萬歐元跳增至1.65億歐元，今年預期會更多。

創能對集團的營運貢獻在下半年會有大幅度成長，台泥指出，主要是興建中的高雄小港電池廠下半年可完工試車。

非水泥事業快速成長，台泥預期，至2025年台泥企業團非水泥事業的營收占比將達50％。