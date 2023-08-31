高雄市受年度大潮影響，造成海水倒灌導致市區淹水，立委賴瑞隆31日邀集中央、地方相關單位就「高雄旗津大潮海水倒灌應急改善工程暨經費」召開緊急研商會議，未來將投入約9100萬經費，改善旗津大潮積淹水問題。

賴瑞隆31日邀集內政部營建署、經濟部水利署及市府水利局就「高雄旗津大潮海水倒灌應急改善工程暨經費」召開緊急研商會議，會中確認旗津廟前路和大觀路大潮海水倒灌應急改善工程先規畫設計，內政部營建署也允諾優先全額補助工程款1100萬元，而其他積水處及堤防加高部分則納入中長期規畫。

立委賴瑞隆表示，面對極端氣候，加上每年大潮來襲，治理旗津淹水問題刻不容緩，會中他與高市府水利局核對後敲定廟前路和大觀路應急改善工程已完成先期規畫，今年10月完成設計、11月發包，預計明年4月汛期前可以完工，其他8處大潮積水地區也已請水利局提前規畫，未來將以公建預算或前瞻預算補助。

賴瑞隆指出，這次旗津大潮市府水利局測量潮水高度為1.37公尺，而旗津堤防僅1.1公尺，未來為了防止海水倒灌，堤防至少應加高至1.5公尺，預算約為1100多萬元，同時增設14台沉水式抽水機預算3000萬元，經濟部水利署允諾會與漁業署商討權責後全力協助工程經費。

賴瑞隆說明，高市府盤點出大潮易淹水區域，包含旗津廟前路、大關路、發祥街與中洲三路路口周邊、南汕巷、上竹巷、中洲漁港一帶，將依序辦理實地測量與改善工程規畫，同時也將納入加高堤防至1.5公尺、增設7處共14台沉水式抽水機等工程計畫，總金額9100萬，而廟前路將以應急工程進行改善，其餘建設營建署、水利署及相關單位允諾將共同協助改善旗津大潮積水問題。