有些人比較隨興，不愛與人斤斤計較，身邊的朋友特別多。《搜狐網》近日分享3個最討人喜歡的星座，他們不會糾結於過去，就算被人得罪了，只要問題不大，大多都會選擇原諒對方，因此人緣非常好。

▎水瓶座

水瓶座個性隨和，不太會斤斤計較，無論對朋友、家人還是愛人都是如此，天生非常大氣，對於他們而言，很多問題都是小事，只要一一解決就好，也不太會糾結於過去，包容心極強，因此非常討人喜歡，認為個性圓融一些能讓世界更和諧。

▎金牛座

金牛座為人老實，待人很誠懇，遇到事情時，大多都是選擇忍讓，面對他人的請求，基本上都是照單全收，也因為個性親切，所以受到朋友喜愛，不過他們雖然憨厚，但並不會大方到對人有求必應，絕不會讓自己被欺負，幫助人懂得拿捏分寸。

▎摩羯座

摩羯座性格率真，幾乎是有話直說，也不太會隱藏喜怒哀樂，認為這種行為沒有必要，所以與摩羯座相處時，總覺得特別自在，雖然他們說話較直，有時很衝動，但在與人相處上，幾乎不在乎雞毛蒜皮的小事，行事果斷又有包容心，所以身邊朋友特別多。