斗六市東市場昨執行斷水、斷天然氣，一個賣素食麵50年的老闆堅持不願搬遷，他出示與省政府打過的契約。（周麗蘭攝）

賣水果的東市場攤商自救會長薛永清（左一）與幾名攤商陳情。（周麗蘭攝）

斗六市第一公有零售市場（東市場）門面下月將走入歷史，部分攤商今發起陳抗，他們認為公所進行市地重劃程序還很長，希望縣府都市計畫委員會通過再搬遷。斗六公所認為不續約的公文已行文6次，且展延1個月，今天下午在警力戒護下完成斷水、天然氣。

斗六東市場前身是日據時代1929年的「斗六第二市場」，1962年改建為全省第一個示範市場「斗六第一公有市場」，1999年九二一地震該處被鑑定為危險建築，文史團體發起保留運動，未獲雲林縣府文資審議委員會通過。

東市場占地2000多平方公尺，內攤已於2019年在警力戒護下拆除完畢，外圍的中華路、中正路上的29個外攤商，公所年初通知7月31日不再續約，給予1個月時間搬遷，8月31日斷水、斷瓦斯，9月11日斷電。

賣水果的東市場攤商自救會長薛永清與幾名攤商陳情指出，他們與公所的行政官司訴訟仍在進行中，且公所將對東市場做市地重劃，時程還很長且結果不一定，應讓外圍攤商做到最後一刻，並給予搬遷補償費。

一名經營素食麵50多年的老先生出具他與省政府打過的租賃公有市場合約，堅持不搬遷，今天早上還開張。另一名賣便當的業者也表示，從父親手中接下攤位，賣過電腦、內衣、拉麵、便當，現在變成無業遊民了。

不過同樣經營50年的和成金香舖則決定永久打烊，老闆娘說，東市場月租5000元還能經營，外面的店租3萬元要虧本，索性把店收了，也不拍賣了，剩餘的金紙給有緣宮廟使用。

斗六市公所農經課長郭盈君指出，契約書有規定依政策及整體開發所需，攤商要在期限內無條件遷離市場，今年1月10日即行文給攤商7月31日契約屆滿不再續約，已行文6次，考量攤商搬遷需要時間，8月31日才斷水、天然氣，9月11日斷電。

今天下午2點在警力戒護下，順利完成29攤斷水、斷瓦斯做業，另有16攤提前斷電，12攤要求到最後一天9月11日停電。